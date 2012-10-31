В Україні до тепла підключені всі регіони, крім Криму

На сьогоднішній день в Україні тепло отримують усі житлові будинки й об'єкти соціальної сфери в усіх регіонах країни, за винятком Криму, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, в Криму й Севастополі котельні поки не запущені в роботу через сприятливі погодні умови.

«Тепло сьогодні отримують усі житлові будинки. Але лише там, де це необхідно. Його подача диктується об'єктивними синоптичними показниками», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

У Мінрегіоні зазначили, що з початку опалювального сезону до оперативно-диспетчерської служби міністерства надійшло 352 звернення, що є середнім показником для цього періоду. Найбільше звернень надійшло з Донецької, Луганської (55) і Київської (34) областей.

«Найчастіше люди скаржаться на відсутність гарячої води й затримку з початком обігріву», - уточнив А.Близнюк.

Як повідомляв УНІАН, на 29 жовтня в Україні було підключено до теплопостачання 93,5% житлових будинків, запущено в роботу 95,8% котельних, підключено до теплопостачання 96,9% дитячих і навчальних закладів, а також понад 98% медичних установ. Через високу температуру повітря в Криму та Севастополі котельні не запущено.