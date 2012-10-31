Держцінінспекція визначатиме економічну обгрунтованість тарифів на ЖКП

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує уповноважити Державну інспекцію України з контролю над цінами надавати висновок щодо економічної обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів «Деякі питання формування і встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», оприлюдненому на сайті Мінрегіону.

Документом передбачається забезпечити контроль над формуванням, встановленням і застосуванням тарифів на житлово-комунальні послуги, які встановлюються органами місцевого самоврядування, з боку Держцінінспекції.

Для цього пропонується внести зміни до порядку формування тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалювання і постачання гарячої води, на централізоване водопостачання і водовідведення, а також до порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій.

Зокрема, планується уповноважити Держцінінспекцію надавати висновки за розрахунками економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій (а не окремих її складових: технічне обслуговування ліфтів, вивезення побутових відходів).

Для суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, ліцензування яких здійснюється Нацкомпослуг, висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, надається Держцінінспекцією.

Економічна обґрунтованість планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого опалювання і постачання гарячої води, також підтверджується висновком Держцінінспекції. При цьому повноваження Держцінінспекції поширюються виключно на складову тарифу, яка не підлягає встановленню Нацкомпослуг.

Передбачається, що порядок надання Держцінінспекцією висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат при формуванні тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг затверджуватиметься спільним рішенням Мінекономрозвитку і Мінрегіону.

Документом також планується зобов'язати Мінрегіон ввести моніторинг формування, встановлення і застосування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує внести зміни до законодавства, які зроблять неможливим підвищення тарифів з утримання будинків і прибирання прибудинкової території (квартплата) без відповідного висновку Державної інспекції України з контролю над цінами.

Держінспекція з контролю за цінами була ліквідована в 2011 році, але у січні 2012 року, згідно з Указом Президента України Віктора Януковича, створена знову.