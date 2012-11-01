КМДА запропонує Київраді затвердити Міський енергетичний план на 2012-2016 роки

12:30, 01 листопада 2012
Нерухомість
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КМДА запропонує депутатам Київради підтримати проект рішення про затвердження Міського енергетичного плану Києва на 2012-2016 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, раніше голова міськдержадміністрації Олександр Попов відзначав, що це перший план комплексної модернізації системи централізованого теплопостачання Києва, розрахований на 5 років. Він спрямований на виконання Стратегії розвитку Києва до 2025 року та на виконання Угоди мерів країн Євросоюзу, до якого приєднався і Київ.

«Нова стратегія енергетичної перебудови Києва розрахована на 15 років і мета її - побудувати економну і зелену сучасну енергетику і теплі будівлі для життя в XXI столітті. Міський енергетичний план - перший етап цієї стратегії. До 2016 року ми плануємо здійснити термомодернізацію житлових масивів «Теремки», «Виноградар» та «Мінський». Це дозволить знизити потребу будинків у тепловій енергії більш ніж на 60% і продовжити їх експлуатацію ще на 50 років. Ці будинки отримають нове обличчя, гідне нового століття, для життя наших дітей та онуків», - сказав О.Попов.

Затвердження рішення сприятиме підвищенню рівня енергоефективності в бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, паливно-енергетичному комплексі міста і т.і., зазначають у КМДА.

Крім того, реалізація заходів Міського енергетичного плану Києва дозволить підвищити енергетичну та екологічну безпеку міста, збільшити частку відновлюваних джерел у балансі генерації теплоенергії, а також буде сприяти скороченню витрат бюджетних коштів на оплату спожитих енергоносіїв за рахунок зменшення споживання енергетичних ресурсів закладами та установами бюджетної сфери.

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