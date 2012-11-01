Київ додатково отримав з держбюджету понад 1 млрд грн

Депутатам Київради на сьогоднішній сесії запропоновано внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 рік у зв’язку з отриманням із держбюджету понад 1 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови Київської міськдержадміністрації Руслана Крамаренка, коригування стосуються державного бюджету, адже низкою постанов Кабінету міністрів обсяги асигнувань збільшені на загальну суму 1 065,9 млн грн.

«Ми отримали 830 мільйонів гривень на будівництво Подільського мостового переходу та 150 мільйонів гривень на будівництво метро до Одеської площі. 80 мільйонів гривень буде спрямовано на реконструкцію Поштової площі та ще 30 мільйонів гривень підуть на фінансування робіт, що проводились під час реконструкції швидкісного трамваю на ж/м Троєщина. Крім того, буде здійснений перерозподіл субвенції на реконструкцію та ремонт доріг комунальної форми власності – на 5,9 мільйонів гривень», – пояснив Р.Крамаренко.

Він зазначив, що асигнування на капітальні вкладення за Програмою соціально-економічного розвитку за рахунок міського бюджету зросли на 27,7 млн грн.