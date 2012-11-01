Бюджетний процес стримує прийняття програми оренди житла із правом викупу - ДІУ

Прийняття Кабінетом міністрів постанови про державну програму оренди житла під 3% з правом викупу, розробленої Державною іпотечною установою (ДІУ), стримує бюджетний процес.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова правління Державної іпотечної установи Валентин Рибачук на прес-конференції у четвер.

«Я вважаю, що це пов'язано з бюджетним процесом. Гадаю, що його (проект програми - УНІАН) буде прийнято», - сказав керівник установи.

В.Рибачук чекає, що збитки, пов'язані з низькою процентною ставкою, що пропонується за програмою, установі можуть бути компенсовані із суми в 1 млрд грн, яка передбачена в держбюджеті 2013 року на компенсацію процентних ставок за програмою здешевленої іпотеки (під 3%) для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

«Ми одержуватимемо компенсацію за цією програмою. Тому що якщо ми запозичуємо гроші на ринку під вищі відсотки, ніж 3%, то збитки, які нестиме наша установа, якраз ці гроші компенсуватимуть... Якщо цей мільярд у бюджеті буде прийнятий, тоді ця програма піде», - пояснив В.Рибачук.

За його словами, програма пройшла узгодження усіх зацікавлених міністерств та відомств і зараз перебуває на розгляді міністерства фінансів.

В.Рибачук відзначив, що спочатку ДІУ планує спрямувати на реалізацію програми власні та запозичені кошти, щоб відпрацювати механізм, а потім розраховуватиме на державну підтримку.

За його словами, забудовникам, які хочуть брати участь в програмі, слід «стримати апетити».

Водночас, В.Рибачук не виключає, що після того, як програма набере обертів, ДІУ може виступити замовником будівництва житла для оренди з правом викупу.

Голова правління ДІУ нагадав, що програма оренди з правом викупу передбачає внесення щомісячної орендної плати у розмірі 3% від вартості житла впродовж 15 років. Перший внесок у програмі відсутній, а процентна ставка і вартість житла будуть фіксовані на весь термін виплати. Право власності до покупця переходить після останнього платежу з оренди. Квартири передаватимуться в оренду з оздобленням і базовою комплектацією.

Для реалізації програми ДІУ планує викуповувати квартири тільки на первинному ринку житла. В.Рибачук уточнив, що на сьогодні під програму підходить 14 тис. квартир у будинках зі ступенем готовності близько 90%.

При цьому передбачені обмеження за вартістю житла, яка для Києва становитиме 7,5 тис. грн/кв м, для обласних центрів - 5,5 тис. грн/кв м, у містах обласного значення - 4,3 тис. грн/кв м, а також за площею квартир - для сім'ї з двох чоловік - 40 кв м, з трьох чоловік - 58 кв м, з чотирьох і більше - 76 кв.м. Також існують вікові обмеження - взяти участь в програмі можна до 60 років.

За розрахунками ДІУ, за оренди з правом викупу квартири площею 50 кв м у Києві щомісячний платіж становитиме 2,6 тис. грн.

Передбачається, що банки не братимуть участі в цій схемі. Орендні платежі вноситимуться на рахунки в банках, які відкриє ДІУ. Програмою передбачена можливість розірвання договору при простроченні платежів більш як 180 днів. При цьому орендні платежі за площею, передбаченою в програмі, орендареві повертатися не будуть.

Програма розрахована на всіх бажаючих, але, насамперед, на «бюджетників», які перебувають на квартирному обліку. Планується, що на місцях операторами програми будеть житлові відділи в органах місцевого самоврядування, які формуватимуть черги і оформлятимуть необхідні документи.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Державна іпотечна установа заявила про плани запустити програму надання житла в оренду з правом викупу.

Раніше очікувалося, що Кабмін прийме програму 24-26 вересня.