Програма оренди з правом викупу під 3% буде затребувана - експерт

Програма оренди із правом викупу під 3% річних, розроблена Державною іпотечною установою, буде мати попит.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова комітету зі статистики та аналітики Ліги експертів України Андрій Гусельников на прес-конференції у четвер.

«Оренда з правом викупу буде затребувана», - вважає він.

Аргументуючи свою думку, А.Гусельников зазначив, що щомісячні платежі за програмою, які для київської квартири в 50 кв м становлять 2,6 тис. грн, а для обласних центрів - 1,5 тис. грн, будуть менше, ніж орендна плата за квартиру такої самої площі.

За його даними, вартість оренди 2-кімнатної квартири площею 50 кв м у столиці стартує від 3,9 тис. грн, у Львові - від 2 тис. грн, в Одесі - від 2,9 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, програма оренди житла з правом викупу під 3% пройшла узгодження всіх зацікавлених міністерств і відомств і зараз розглядається Міністерством фінансів, який повинен внести її на розгляд Кабміну.

Програма оренди з правом викупу передбачає внесення щомісячної орендної плати в розмірі 3% від вартості житла впродовж 15 років. Перший внесок у програмі відсутній, а процентна ставка і вартість житла буде фіксованою на весь термін виплати. Право власності до покупця переходить після останнього платежу по оренді. Квартири будуть передаватися в оренду з обробкою і базовою комплектацією.

Для реалізації програми ДІУ планує викуповувати квартири тільки на первинному ринку житла.

До того передбачено обмеження щодо вартості житла, яка для Києва становитиме 7,5 тис. грн/кв м, для обласних центрів - 5,5 тис. грн/кв м, у містах обласного значення - 4,3 тис. грн/кв м, а також за площею квартир - для сім'ї з двох чоловік - 40 кв м, з трьох осіб - 58 кв м, з чотирьох і більше осіб - 76 кв м.

За розрахунками ДІУ, при оренді з правом викупу квартири площею 50 кв м у Києві щомісячний платіж становитиме 2,6 тис. грн.

Програма розрахована на всіх охочих, але, насамперед, на «бюджетників», які перебувають на квартирному обліку.