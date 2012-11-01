Держпідприємству «Чайка» передали 2 га під будівництво житлово-офісного комплексу

Київрада передала держпідприємству «Чайка» в постійне користування 1,97 га землі на вулиці Гарматній, 38 в Солом'янському районі столиці для будівництва житлово-офісного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на сесії Київради 72 з 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 24 млн. 429 тис. грн.

Розмір земельного податку становитиме 160 тис. грн.

Згідно з рішенням, ділянку забудовано - на ній розташовані водонапірна башта, склад-майстерня площею 365 кв. м, котельня площею 178 кв. м, адміністративно-побутовий комплекс, овочесховище площею 2 тис. 931 кв. м та інші об'єкти.