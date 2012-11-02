Київрада затвердила Міський енергетичний план Києва на 2012-2016 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за нього проголосували 83 депутата.

Як зазначають у КМДА, цей план підвищить енергетичну та екологічну безпеку міста, збільшить частку відновлювальних джерел у балансі генерації теплової енергії, а також сприятиме скороченню витрат бюджетних коштів на оплату спожитих енергоносіїв за рахунок зменшення споживання енергетичних ресурсів закладами бюджетної сфери.

Це перший план комплексної модернізації системи централізованого теплопостачання Києва, розрахований на 5 років. Він спрямований на виконання Стратегії розвитку Києва до 2025 року та на виконання Угоди мерів країн ЄС, до якої приєднався і Київ.

До 2016 року міська влада планує здійснити термомодернізацію житлових масивів «Теремки», «Виноградар» та «Мінський». Це дозволить знизити потребу будинків у тепловій енергії більш ніж на 60% та подовжити їхню експлуатацію ще на 50 років.

Міський енергетичний план Києва створений за новою європейською методологією групою вітчизняних фахівців у співпраці з інженерними та енергетичними компаніями міста за програмою допомоги уряду США.