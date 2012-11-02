Кабмін зобов'язав проводити оцінку економічної ефективності проекту будівництва

Кабінет Міністрів України своєю постановою №1005 від 31 жовтня 2012 року зобов'язав проводити оцінку економічної ефективності інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва, перед затвердженням проектів будівництва.

Про це йдеться у постанові, оприлюдненій на урядовому порталі.

Документом доповнено пункт 5 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

Згідно зі змінами, перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених законом «Про інвестиційну діяльність», проводиться оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту, складовою частиною якого є проект будівництва. Відповідно до закону, оцінка економічної ефективності проводиться для інвестиційного проекту, для реалізації або розробки якого може надаватися державна підтримка.

Постанова також залишає без змін вимогу щодо проведення експертизи будівельних проектів, згідно зі статтею 31 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».