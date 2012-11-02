Нацкомпослуг затвердила методики стимулюючого тарифу для тепло- і водопостачальних підприємств

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, у п'ятницю затвердила методики формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання для тепло- і водопостачальних підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі регулятора.

Зокрема, затверджено Методику формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання і Методику формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

Ці документи були розроблені Нацкомпослуг на виконання вимог нової редакції закону «Про природні монополії» і «Національного плану дій на 2012 рік». Методики передбачають перехід на довгострокові (3-5 років) стимулюючі схеми тарифного регулювання в сфері транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання і водовідведення.

На думку комісії, перехід до стимулюючого регулювання дасть можливість, з одного боку, забезпечити підприємства ресурсами, необхідними для обслуговування і оновлення технічної інфраструктури, та підвищити їх інвестиційну привабливість. З іншого боку, споживачі одержать вигоду від скорочення неефективних витрат компаній.

Зокрема, методики гарантують можливість отримання підприємством гарантованого доходу, але тільки на ті кошти, які були інвестовані в підприємство. Крім того, до монополістів доводитиметься план зниження собівартості послуг (через зменшення втрат у мережах, енергозбереження тощо), що позитивно позначиться на їх вартості для кінцевого споживача.

«Вперше до тарифної методики закладаються майбутні переваги для споживача. Це реалізується у вигляді завдання для підприємства понизити витрати. У сфері монополій відсутня конкуренція, тому у виробника немає стимулів знижувати витрати (у будь-якому випадку товар або послугу придбає споживач). Регулятор створюватиме умови, які спонукатимуть виробника шукати можливості знизити витрати наче за наявності інших виробників на ринку», - пояснив суть нових методик голова Нацкомпослуг Валерій Саратов.

Методики направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України, після чого вони наберуть чинності.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і не менш як 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).