Столичний книжковий ринок «Петрівка» не знесуть - КМДА

13:06, 03 листопада 2012
Нерухомість
2

Популярний у киян книжковий ринок «Петрівка» не знесуть, а торговий центр з'явиться на місці сусіднього господарського ринку.

Про це «Сегодня» повідомили в мерії Києва.

1 листопада Київрада дозволила на місці книжкового ринку будувати ТРЦ, на останній поверх якого мала переїхати «книжка». Як відзначили в мерії, інвестор вирішив відмовитися від величезного ТРЦ і зараз працює над новим проектом, який не зачепить книжкового ринку.

«Це буде не ТРЦ, а будівля значно менша від раніше заявленої. Вона розташується на території господарського ринку і навколо виходів з метро. Там книг не продають. По суті, в новому проекті, над яким наразі працюють, буде той самий ринок, тільки в стінах гарної будівлі. Будівництво розпочнеться через 1-1,5 роки», - повідомили в КМДА.

За словами продавців на книжковому ринку, «ми знали, що нас не чіпатимуть. Можливо, зачеплять пару рядів, але знесуть господарський ринок. Так, принаймні, обіцяють».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter