Столичний книжковий ринок «Петрівка» не знесуть - КМДА

Популярний у киян книжковий ринок «Петрівка» не знесуть, а торговий центр з'явиться на місці сусіднього господарського ринку.

Про це «Сегодня» повідомили в мерії Києва.

1 листопада Київрада дозволила на місці книжкового ринку будувати ТРЦ, на останній поверх якого мала переїхати «книжка». Як відзначили в мерії, інвестор вирішив відмовитися від величезного ТРЦ і зараз працює над новим проектом, який не зачепить книжкового ринку.

«Це буде не ТРЦ, а будівля значно менша від раніше заявленої. Вона розташується на території господарського ринку і навколо виходів з метро. Там книг не продають. По суті, в новому проекті, над яким наразі працюють, буде той самий ринок, тільки в стінах гарної будівлі. Будівництво розпочнеться через 1-1,5 роки», - повідомили в КМДА.

За словами продавців на книжковому ринку, «ми знали, що нас не чіпатимуть. Можливо, зачеплять пару рядів, але знесуть господарський ринок. Так, принаймні, обіцяють».