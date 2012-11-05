Житло на первинному ринку Києва в жовтні подорожчало на 0,6%

На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир за жовтень 2012 зросла на 0,59% (10 дол.) - до 1 698 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у зазначений період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 355 дол./кв м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2520 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв м житла зафіксовано в Шевченківському районі - на 0,48% (10 дол.) - до 2095 дол./кв м, Деснянському - на 0,74% (10 дол.) - до 1 367 дол./кв м, Святошинському - на 0,74% (11 дол.) - до 1 507 дол., Дніпровському - на 0,33% (5 дол.) - 1498 дол., Оболонському районі - на 0,58% (10 дол.) - до 1 744 дол., Голосіївському - на 0,89% (15 дол.) - до 1 708 дол., Солом'янському - на 0,91% (14 дол) - до 1 554 дол., Подільському - на 0,33% (5 дол.) - до 1 532 дол., Печерському - на 0,56% (14 дол.) - до 2520 дол./кв м, Дарницькому районі - на 0,52% (7 дол.) - до 1 355 дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу "Столична Нерухомість", середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в жовтні 2012 року знизилася на 0,16% у порівнянні з вереснем п.р. - до 13 тис. 355 грн/кв м.