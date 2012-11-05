Житло на вторинному ринку Києва в жовтні подорожчало на 0,4%

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні поточного року зросла на 0,43% (8 дол.) - до 1 886 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у зазначений період найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 509 дол./кв м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу становила 2 900 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв м житла зафіксовано в Печерському районі - на 0,62% (18 дол.) - до 2 900 дол./кв м, Шевченківському районі - на 0,60% (14 дол.) - до 2345 дол./кв м, Голосіївському - на 0,58% (10 дол.) - до 1 748 дол., Дніпровському районі - на 1,14% (18 дол.) - до 1 603 дол., Оболонському районі - на 0,30% (6 дол.) - до 1 983 дол., Подільському - на 0,67% (12 дол.) - до 1 807 дол., Дарницькому районі - на 1,18% (18 дол.) - до 1 545 дол.

До того ж зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Солом'янському районі - на 0,65% (11 дол.) - до 1 689 дол., Святошинському районі - на 0,75% (12 дол.) - до 1 594 дол., Деснянському районі - на 0,66% (10 дол.) - до 1 509 дол./кв м.

У компанії відзначають, що всі ціни зазначені за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, водночас, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва в жовтні п.р. знизилася на 0,1% - до 2019 дол./кв м.