Пропонується запровадити процедуру припинення права користування земділянками НАНУ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує законодавчо запровадити процедуру припинення права постійного користування земельними ділянками державної власності підприємств, установ і організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук України, галузевих академій наук.

Відповідний законопроект, яким пропонується внести відповідні зміни до Земельного кодексу, розміщений на сайті Мінекономрозвитку.

«Реалізація закону сприятиме забезпеченню державного контролю над використанням земель державної власності, наданих у користування відповідним суб'єктам господарювання, які перебувають у віданні Національної академії наук чи державної галузевої академії наук», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Документ розробили за дорученням прем'єр-міністра Миколи Азарова і віце-прем'єр-міністра Валерія Хорошковського.