Новий Генплан Києва підкоригують до 1 грудня

До 1 грудня цього року буде завершено роботу з коригування нового Генерального плану Києва відповідно до зауважень громадськості.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Інституту Генерального плану м. Києва.

Як зазначається, наразі Інститут разом з Київголовархітектурою завершують доопрацювання проекту Генплану Києва.

«Ми закінчуємо аналізувати стан урахування у проекті пропозицій громадськості, головних управлінь КМДА та районних у Києві держадміністрацій, звіряємо текстові та графічні матеріали», - повідомив начальник комунальної організації «Інститут Генерального плану міста Києва» Сергій Броневицький.

Він зазначив, що відповідно до чинного законодавства, проект Генерального плану активно обговорювався з киянами. Проектні матеріали двічі виносились на їх розгляд. Перша стадія розробки проекту містобудівної документації – Концепція стратегічного розвитку м. Києва – з 22 квітня по 5 серпня 2010 р. в порядку, визначеному чинним на той час Законом України «Про планування та забудову територій», пройшла громадське обговорення і рішенням Київради від 16 вересня 2010 р. була схвалена як основа для розробки Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р.

З 28 вересня 2011 р. по 1 липня 2012 р. вдруге здійснено усі необхідні регламентні процедури з проведення громадських слухань проекту Генерального плану м. Києва.

Як повідомив С.Броневицький, надійшло понад тисячу пропозицій та зауважень. Більшість їх стосується збереження центральної історичної частини міста, збереження зелених насаджень і розвитку транспорту та інфраструктури.

«За існуючими державними будівельними нормами, після закінчення процедури громадських обговорень необхідно коригувати проект Генерального плану відповідно до побажань населення, в тому числі й професійної громадськості. А вже після цього виносити документ на розгляд Містобудівної ради, проводити узгодження з профільними управліннями, міністерствами, відомствами, експертизу та виносити на затвердження сесією Київської міської ради», - пояснив він.

С.Броневицький підкреслив, що при прийнятті будь-якого містобудівного рішення враховується перш за все суспільна потреба. «І ми повинні настійно робити те, що буде необхідно для більшості і краще для міста в цілому», - зазначив керівник Інституту Генплану.