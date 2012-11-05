Інвестиції в купівлю комерційної нерухомості до кінця року становитимуть 100 млн дол.

В Україні обсяг вторинного інвестування в комерційну нерухомість у II півріччі потенційно може становити 100 млн дол., що перевищить показники за весь 2011 рік.

Такий прогноз озвучили в консалтинговій компанії DTZ, повідомили УНІАН в URE Club.

На думку фахівців DTZ, такий показник може бути досягнутий завдяки низці можливих великих угод, намічених на останні місяці 2012 року. В основному мова йде про продаж відразу кількох знакових об'єктів комерційної нерухомості, розташованих в центральній частині Києва.

При цьому в першому півріччі 2012 року на ринку комерційної нерухомості в Україні не було укладено жодної вторинної інвестиційної угоди. Такий стан речей у DTZ пояснюють політичними ризиками в Україні напередодні парламентських виборів, що пройшли 28 жовтня, фінансовими труднощами в єврозоні, а також очікуваннями нової хвилі економічної кризи.

За словами заступника директора, керівника відділу інвестицій компанії DTZ в Україні Наталі Стельмах, ризиком для глобальної економіки в 2013 році залишається мусована в пресі тема «бюджетного обриву» США в 2013 (збільшення податків, що знизить споживання, і зниження витрат уряду). «Тому основною кризою, що негативно впливає на рівень активності в Україні, залишається політична вакханалія, яка змушує іноземних та місцевих інвесторів або виводити капітал із країни, або ж відкласти його реінвестування в експансію свого бізнесу», - вважає вона.

Як відзначають експерти компанії DTZ, у січні-червні 2012 року найактивнішими на вторинному інвестиційному ринку в сегменті комерційної нерухомості в Україні були як і раніше локальні компанії та приватні інвестори з достатнім обсягом вільних фінансових ресурсів. Очікувано були активними на українському ринку і російські інвестори. Водночас європейські інвестори проявляли стриманий інтерес до можливостей придбання активів.

Довідка УНІАН. DTZ - консалтингова компанія в сфері нерухомості. У представництвах компанії DTZ, розташованих в 148 містах 43 країн, працюють понад 10 тис. співробітників.

Компанія-засновник «DTZ Холдінгз плс» зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в 1987 році.