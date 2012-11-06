Вартість оренди квартир у Києві зросла на 1,35%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в жовтні 2012 року зросла на 1,35% (9 дол.) – до 678 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

До того ж найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 428 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою в 673 дол. на місяць.

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 10 дол. – до 673 дол., 2-кімнатних – на 12 дол. - до 853 дол., 3-кімнатних – на 18 дол., до 1006 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 568 дол., 2-кімнатних – на 15 дол., до 944 дол., 3-кімнатних – на 17 дол. – до 1101 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., до 429 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 538 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 776 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 530 дол., 2-кімнатних – на 8 дол., до 643 дол., 3-кімнатних – на 11 дол., до 792 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 485 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 645 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 772 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. - до 447 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 606 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 762 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол., до 432 дол., 2-кімнатних – на 15 дол., до 581 дол., 3-кімнатного – на 12 дол., до 723 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. – до 430 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 582 дол., 3-кімнатних – на 7 дол. – до 695 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. – до 428 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 531 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 647 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол., до 441 дол., 2-кімнатного, – на 5 дол., до 562 дол., 3-кімнатних, – на 7 дол., до 713 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у вересні 2012 року зросла на 1,37% (9 дол.) – до 668 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.