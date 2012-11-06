Один з корпусів «Феофанії» відремонтують за 465,7 млн грн

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №858 від 5 листопада 2012 року затвердив проект капітального ремонту з переоснащенням лікувального корпусу №3 клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами на вул. Академіка Заболотного, 21 в Голосіївському районі Києва.

Текст розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з документом, загальна кошторисна вартість будівництва становитиме 465,777 млн. грн, з яких вартість будівельно-монтажних робіт - 117 млн грн, устаткування - 296,5 млн грн, пуско-налагоджувальних робіт - 2,5 млн грн, інші витрати - 49,8 млн грн.

Проектом передбачається проведення будівельних робіт у дві черги, перша з яких складається з двох пускових комплексів. Загальна кошторисна вартість будівництва першої черги становитиме 300,828 млн грн, другої черги - 164,948 млн грн.

Планується, що загальна площа будівлі становитиме 24,9 тис. кв м, з них перша черга - 11,5 тис. кв м, друга черга (корпус №3) - 13,4 тис. кв м. Перша черга має 881,8 кв м інженерних споруд і 10,6 тис. кв м у корпусі №3.

Передбачається, що місткість корпусу №3 становитиме 235 ліжко-місць, зокрема в першій черзі - 142 ліжко-місця, в другій черзі - 93 ліжко-місця. Будівництво триватиме 39,5 місяців.

Проект, розроблений ТОВ «ДМ-Проект», рекомендовано «Укрдержбудекспертизою» Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.