У Києві за 9 місяців відкрили 19 готелів, вартість проживання зросла - експерт

У Києві протягом трьох кварталів 2012 року ввели в експлуатацію 19 готелів категорії 2-5 зірок із загальним номерним фондом 2081 номер.

Про це йдеться в огляді ринку офісної нерухомості за третій квартал 2012 року від консалтингової компанії Knight Frank Ukraine, переданому агентству УНІАН.

За цей період список міжнародних готельних операторів, керуючих готелями в столиці, поповнився двома новими іменами - Fairmont Raffles Hotels International та Wyndham Hotel Group.

Зокрема, у першому кварталі в столиці відкрилося 4 готелі, у другому кварталі - 13, у третьому кварталі - 2. За даними компанії, на сьогодні в столиці діє 143 готелі загальним номерним фондом 11 882 номера.

У порівнянні з 2011 роком питома вага готелів категорії 4-5 зірок збільшилась і досягла 28%.

Внаслідок введення в експлуатацію у 2012 році декількох великих готелів класу 4-5 зірок питома вага номерного фонду готелів класу 1-3 зірок знизилась з 76% до 72%.

За оцінками компанії, у третьому кварталі заповнюваність готелів знизилася до 60-65% для готелів категорії 4-5 зірок і до 55-60% - для категорії 3 зірки проти показників 70-75% для готелів категорії 4-5 зірок і 65-70 % для категорії 3 зірки в першому півріччі п.р. через зменшення потоку туристів після закінчення Євро-2012.

У Knight Frank зазначили, що за 9 місяців п.р. вартість проживання в готелях всіх категорій зросла. Зокрема, вартість номера в 5-зіркових готелях зросла на 4,1%, у 4-зіркових - на 18,2%, у 3-зіркових - на 20,8%. Зростання цін здебільшого обумовлено виходом нових об'єктів з вартістю проживання вище середньоринкової.

Наприкінці третього кварталу 2012 року вартість стандартного двомісного номера (враховуючи сніданок) у готелях категорії 5 зірок перебувала в діапазоні 460-640 дол./добу, у готелях рівня 4 зірки - 135-400 дол./доба, 3 зірки - 76-194 дол./доба.

Експерти компанії до кінця року очікують відкриття лише одного готелю - Radisson Blu Hotel на 163 номери, а відкриття ще трьох (Hilton, Renaissance Marriott, Sheraton Kiev Olympiysky Hotel) перенесли на 2013 рік.

Раніше очікувалося, що в Києві до кінця 2012 року відкриється чотири готелі на 788 номерів під управлінням міжнародних брендів.