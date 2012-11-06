Дефіцит бюджету-2012 збільшено на 7,7 млрд грн для дотацій теплоенергії населенню

Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік» для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

За дане рішення сьогодні, 6 листопада, проголосували 255 депутатів при необхідному мінімумі в 226.

Законом передбачено кошти на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, в сумі 7,677 млрд грн із загального фонду державного бюджету шляхом надання відповідної субвенції місцевим бюджетам.

Всього законом збільшено видатки загального фонду державного бюджету на 7,67 млрд гривень і збільшено на таку ж суму граничний обсяг дефіциту загального фонду державного бюджету, при цьому джерелом фінансування встановлено державні внутрішні запозичення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді збільшити дефіцит держбюджету на 7,678 млрд грн - до 38,807 млрд грн для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Згідно з документом, джерелом фінансування збільшення дефіциту пропонується визначити внутрішні запозичення, загальна сума яких зросте до 69,63 млрд грн.

Також в документі пояснюється, що 7,68 млрд грн необхідні для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення за 2011-2012 роки, оскільки виділених для цього в держбюджеті-2012 коштів недостатньо.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, в т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 3 рази - до 24,381 млрд грн.