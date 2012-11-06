ВР призупинила бюджетне фінансування інвестпроектів з реформування ЖКГ

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про державний бюджет на 2012 рік"", згідно з яким до 31 грудня 2012 року скасовується дія частини 5 розділу VІІ (“Фінансове забезпечення виконання програми») Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затвердженої відповідним законом України. За ухвалення закону проголосував 241 народний депутат за необхідних 226.

Нагадаємо, механізм фінансування держпрограми передбачав, що рішення про виділення коштів на інвестиційні і пілотні проекти у сфері ЖКГ приймається таким чином. Якщо проект реалізовується в Києві, Севастополі та інших обласних центрах, рішення про виділення бюджетних асигнувань приймається за умови підтвердження фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел у розмірі менше 100% суми, що виділяється з бюджету. Якщо проект реалізовується в містах республіканського значення, рішення про виділення бюджетних асигнувань приймається за умови підтвердження фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел в розмірі не менше 70% суми, що виділяється з бюджету. Якщо проект реалізовується в інших містах, рішення про виділення бюджетних асигнувань приймається за умови підтвердження фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел у розмірі менше 20% суми, що виділяється з бюджету.

При цьому кошти з державного бюджету передбачалося спрямовувати до місцевих бюджетів у вигляді цільової субвенції.

Закон про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства було прийнято в червні 2009 року.