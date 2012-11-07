Близнюк назвав «сім китів» реформи ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства визначило сім основних підходів щодо реформування житлово-комунального господарства на найближчу перспективу, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«За кількістю і значенням умовно ці напрямки можна назвати «7 китів», на яких тримається реформа ЖКГ. Це, зокрема, дерегулювання галузі, повний облік ресурсів, створення ефективного власника житла, економічно обгрунтовані тарифи, монетизація пільг і субсидій, наявність «дешевих грошей» для модернізації, а також застосування програмно-цільового методу під час реалізації кожного з напрямів», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

При цьому мається на увазі комплексний підхід, коли ресурси концентруються, а не розпорошуються по декількох подібних програмах, коли досягається синергетичний ефект взаємодії всіх зазначених напрямів.

За словами А.Близнюка, незважаючи на приватизацію понад 95% житла в багатоквартирних будинках, ментальність споживачів залишилася переважно «радянською». У цих умовах ще більшого значення набуває зміна споживчої психології керівників міської влади та комунальних підприємств.

Як приклад позитивних змін міністр назвав проект з водопостачання, реалізований в Запоріжжі спільно зі Світовим банком. В результаті реалізації проекту собівартість водопостачання менша від встановленого тарифу.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розпочало розробку єдиної цільової програми модернізації та розвитку ЖКГ.

Планувалося, що замість кількох існуючих програм в ЖКГ буде розроблена одна.

У серпні 2012 року Мінрегіон розробив технічне завдання для створення науково-дослідної розробки «Дослідження чинного законодавства України у житлово-комунальній сфері та підготовка пропозицій щодо його удосконалення з метою забезпечення дерегулювання та прозорості шляхом розробки єдиного уніфікованого базового законопроекту в житлово-комунальному господарстві».