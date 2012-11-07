Найближчим часом тарифи на ЖКП не підвищаться, запевняють у Мінрегіоні

Найближчим часом питання підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні не планується, і навіть не розглядається.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не приймалося! Держава прийняла законодавче рішення: непрацюючі громадяни платять не більше 10% сукупного доходу, працюючі - не більше 15%. Усі інші перевищення держава гасить за рахунок пільг, субсидій і різниці в тарифах. Підкреслюю: рішення про підвищення тарифів не приймалося», - сказав міністр.

За його словами, в структурі сукупного доходу середньостатистичної сім'ї плата за житлово-комунальні послуги становить в середньому 11%. На думку міністра, серед найбільших проблем, що стоять сьогодні перед галуззю, - «радянська» ментальність споживачів, технічне переоснащення систем життєзабезпечення, підвищення енергоефективності систем та житлового фонду, впровадження інновацій та залучення інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2012 року міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк висловив думку, що рано чи пізно тарифи на послуги ЖКГ необхідно буде піднімати, включаючи в них інвестиційну складову.

У середині жовтня найбільший кредитор України - Міжнародний валютний фонд - знову звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим. Експерти МВФ відзначали, що практика продажу газу за заниженими цінами приводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу "Нафтогаз України", який 2011 рік завершив з витратами у розмірі 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Однак віце-прем'єр Сергій Тігіпко в коментарі УНІАН заявив, що уряд України не готовий прислухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду.