У Житомирі з метою економії відключать гарячу воду

У Житомирі з метою економії коштів призупинять гаряче водопостачання жителям міста.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконкому Житомирської міської ради.

Подачу гарячої води в житлові будинки Житомира призупинять днями до настання морозів і відновлять його, коли вночі температура впаде принаймні до мінус 5 градусів.

Таке рішення міської влади пов'язане із необхідністю економити витрати на енергоносії.

Обмеження гарячого водопостачання дозволить енергетикам зберегти теплопостачання житлових будинків та соціальної сфери міста, зменшивши таким чином споживання газу.

З настанням морозів гаряче водопостачання влада Житомира обіцяє відновити.

Як повідомили УНІАН в управлінні економіки Житомирської облдержадміністрації, заборгованість за спожитий природний газ загалом у Житомирській області (враховуючи борги попередніх років) на початок листопада перевищує 250 млн грн, зокрема теплопостачальних підприємств перед НАК «Нафтогаз України» - 136,0 млн грн (54,8% загального боргу), населення - 7,2 млн грн (2,9%), установ і організацій, що фінансуються з державного бюджету, - 3,9 млн грн (1,6%).

До початку листопада цього року в області налічувалося 113 боржників, які не розрахувалися за спожитий природний газ, з них від газопостачання відключили 39 (34,5%).

Гарячу воду мешканцям Житомира почали подавати з початком нового опалювального сезону, 25 жовтня, за графіком.

Гаряче водопостачання у Житомирі подається жителям 245 багатоповерхівок.