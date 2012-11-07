У Києві в жовтні найбільшою популярністю користувалися трьох-і двокімнатні квартири

У жовтні на вторинному ринку житла у Києві найбільшою популярністю користувалися трьох- і двокімнатні квартири, йдеться у звіті мережі агентств нерухомості Real Druzi, який має УНІАН.

За даними агентства, найбільший інтерес у покупців викликали трикімнатні (35%), двокімнатні (31%) і однокімнатні (25%) квартири. Багатокімнатні квартири (з п'ятьма і більше кімнатами) були найменш затребувані у покупців (2%).

У Real Druzi відзначили, що середня заявлена ​​вартість квадратного метра квартир у жовтні знизилася на 0,6% - до 2118 дол.

За оцінками фахівців мережі агентств нерухомості, у листопаді 2012 року найбільший попит будуть мати трикімнатні і двокімнатні квартири економ-класу. Також фахівці очікують продовження плавного зниження середньої вартості житла. А суттєвих змін у структурі попиту та пропозиції в листопаді не очікується.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії SV Development, на вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні поточного року зросла на 0,43% (8 дол.) - до 1886 дол./кв м.

Водночас за оцінками порталу «Столична нерухомість», середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва в жовтні ц.р. знизилася на 0,1% - до 2019 дол./кв м.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 80 тис. об'єктів житлової і комерційної нерухомості Києва і Київської області.