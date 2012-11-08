Кабмін включив представників роботодавців до складу комісії з конкурсу з ЖКП

Кабінет Міністрів України своєю постановою №1025 від 7 листопада 2012 року включив представників об'єднань роботодавців до складу комісії, яка проводить конкурс з надання житлово-комунальних послуг.

Текст постанови оприлюднено на урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до пункту 4 Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг. Змінами розширюється склад комісії, яка визначає виконавця житлово-комунальних послуг, право на надання яких визначається на конкурсних засадах.

Зокрема, до складу комісії, окрім представників організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств ЖКГ, представників територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів (за їхньою згодою) і споживачів, які не пізніше, ніж за три дні до закінчення строку надання конкурсних пропозицій надали свою згоду бути членами конкурсної комісії, входять і представники об'єднань організацій роботодавців у сфері ЖКГ, які приєдналися до Галузевої угоди у сфері ЖКГ.