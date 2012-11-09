Держфонд молодіжного будівництва уклав перші угоди з пільгового кредитування ОСББ

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 9 листопада в Донецьку уклав перші угоди про надання пільгових кредитів об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 750 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

Зокрема, дві кредитні угоди були укладені між Донецьким регіональним управлінням фонду та ОСББ «Гірник-2» та Асоціацією власників житлових будинків «Сузір'я».

«Сьогодні вперше в Україні підписано договори про пільгове кредитування юросіб для проведення реконструкції та ремонтів об'єктів ЖКГ... Наступного тижня фонд укладе подібні угоди ще з шістьма ОСББ на Волині», - сказав голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін.

Як повідомив присутній на підписанні директор Донецького регіонального управління Фонду Вадим Кашицин, за допомогою пільгових кредитних коштів Асоціація власників житлових будинків «Сузір'я» з м. Макіївка Донецької області зможе відновити диспетчеризацію 36 ліфтів та відремонтувати системи опалення та водопостачання. ОСББ «Гірник-2» з м. Кіровського Донецької області завдяки отриманим коштам проведе роботи по герметизації панельних швів житлового будинку.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву прийняв 39 заявок на загальну суму 83,4 млн грн на отримання пільгових кредитів для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства.

У липні 2012 року Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву почав прийом заявок на отримання пільгових бюджетних кредитів у сфері житлово-комунального господарства.

Державним бюджетом 2012 року на видачу пільгових кредитів у сфері ЖКГ передбачено 40 млн грн.

Пільговий кредит надається терміном до 10 років з можливістю дострокового погашення. Розмір кредитної ставки становить 3% річних. Повернення тіла кредиту починається через рік, а відсотків - через 3 місяці з дня зарахування коштів.

31 травня 2012 року Кабмін прийняв постанову № 599 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, у тому числі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства».

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