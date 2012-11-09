Вартість офісних площ в Києві в жовтні виросла на 0,77%

Середня вартість продажу офісних площ (не в бізнес-центрах) на вторинному ринку Києва в жовтні 2012 року зросла на 0,81% (17 дол.) - до 2 122 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 593 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 132 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Печерському районі виросла на 1,39% (43 дол.) - до 3 132 дол./кв. м, у Шевченківському районі - на 1,04% (26 дол.) - до 2 534 дол./кв. м, у Подільському районі - на 1,20% (27 дол.) - до 2 277 дол./кв. м, в Голосіївському районі - на 0,44% (10 дол.) - до 2 272 дол./кв. м, в Оболонському районі - на 0,43% (9 дол.) - до 2 126 дол./кв. м, у Дніпровському районі - на 0,55% (10 дол.) - до 1 816 дол./кв. м, у Солом'янському районі - на 0,55% (10 дол.) - до 1 837 дол./кв. м, у Дарницькому районі - на 0,72% (13 дол.) - до 1 809 дол./кв. м, у Деснянському районі - на 0,50% (8 дол.) - до 1 593 дол./кв. м, у Святошинському районі - на 0,97% (17 дол.) - до 1 768 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу офісних площ (не в бізнес-центрах) на вторинному ринку Києва у вересні 2012 року зросла на 0,77% (16 дол.) - до 2 104 дол./кв. м.