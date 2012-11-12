Військова прокуратура вимагає повернення Міноборони понад 4340 га земель на Одещині

Білгород-Дністровська прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України спрямувала до Господарського суду Одеської області чотири позовні заяви про визнання недійсними договорів оренди землі та повернення Міністерству оборони України земель оборони загальновійськового полігону загальною площею 4342 га.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

У прокуратурі зазначили, що ці землі у 2008-2009 роках були незаконно передані Тарутинською районною державною адміністрацією Одеської області в оренду суб’єктам господарювання.