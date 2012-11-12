Нацкомпослуг: запровадження стимулюючої методики підвищить тариф на ЖКП до рівня собівартості

Методики формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання для тепло- і водопостачальних підприємств передбачають підвищення тарифів до рівня їх собівартості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор департаменту стратегічного планування і розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Дмитро Арлачов.

«У цьому випадку йдеться про те, що тариф має покрити собівартість. Тільки після цього можна починати використовувати (методики - УНІАН)», - сказав він.

За даними Нацкомпослуг, тариф для населення з водопостачання в Україні в середньому покриває близько 60% його собівартості, з теплопостачання - близько 75%.

Д.Арлачов припускає, що методики можна запроваджувати і без підвищення тарифів, використовуючи компенсацію з різниці в тарифах, що надається державою. «Цей механізм не є високоефективним. Оскільки різниця у тарифах визначається, виходячи з рівня досягнутої собівартості, компанії вигідно не виключати в цьому випадку собівартість, щоб одержати велику суму різниці. Це дискусійне питання... Коли у вас тариф не покриває витрати, запроваджувати стимулювання безглуздо», - вважає він.

Зі свого боку перший заступник генерального директора ПАТ «АК «Київводоканал» з економіки і фінансів Ганна Циганок відзначила, що для нормальної роботи підприємства тариф треба підвищити хоча б на 40%, оскільки сьогодні він покриває 60% собівартості. Г.Циганок повідомила, що підприємство готове запроваджувати запропоновану методику. На її думку, перші результати від нової методики можна буде побачити через 2-3 роки, однак це будуть не фінансові результати, а підвищення якості послуг, що надаються.

Як пояснив Д.Арлачов, перше зниження тарифів можна досягнути через три роки використання методики підприємством, оскільки на четвертий рік підприємство формує тарифи на наступні 5 років.

«Усе, що компанія заощадить протягом трьох років, впливає на поліпшення тарифів для споживача... Другий важливий результат ми одержуємо, починаючи з четвертого року. Коли регулятор починає встановлювати тариф на наступний регуляторний період, який триває п'ять років, тоді починає діяти чинник ефективності», - уточнив він.

У Нацкомпослуг нагадали, що Методика формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами і Методика формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення базуються на принципах стимулюючого регулювання. Ці моделі передбачають, що якщо фактичні витрати компанії-монополіста виявляться нижчими, то прибуток залишається у компанії протягом трьох років. Тобто компанія одержує стимул знижувати витрати. Протягом подальших п'яти років «половина прибутку компанії залишається у компанії, а друга половина прибутку буде у споживача за рахунок зниження тарифу».

«Перше зниження тарифу відбудеться за рахунок того, що та економія, яку компанія досягла, буде розділена між двома учасниками», - додав Д.Арлачов.

До того для кожної компанії вводиться чинник ефективності - завдання зі зниження витрат.

«Якщо компанія знижує тарифи швидшими темпами, то у неї залишається прибуток. І цей прибуток у компанії на цьому етапі не вилучається. Тобто, їй вигідно знижувати витрати швидше, ніж встановлено регулятором. У подальші періоди вся ця послідовність повторюється кілька разів», - пояснив представник Нацкомпослуг.

Д.Арлачов додав, що у Великій Британії, яка запровадила подібну модель у водопостачанні і водовідведенні, з початку 2000-х років тариф знизився удвічі, а витрати домогосподарств на оплату цих послуг - у півтора рази.

Директор департаменту Нацкомпослуг повідомив, що для впровадження методик необхідна їх реєстрація в Мін’юсті, а також ухвалення спільного рішення Нацкомпослуг, Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ і Міністерства економічного розвитку і торгівлі. За його оцінками, запровадження методик після ухвалення такого рішення може тривати рік.

Д.Арлачов відзначив, що пілотні проекти із запровадження методик передбачають, що підприємства формуватимуть тарифи за двома методиками - за тією, що існує, і за новою.

Також Наркомпослуг планує розробити методику стимулюючого тарифу для виробництва теплової енергії.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2012 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердила методики формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання для тепло- і водопостачальних підприємств.