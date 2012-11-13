Лондон очолив усесвітній список мегаполісів за вартістю квадратного метра житла

Столиця Великобританії - Лондон - посіла перший рядок у світовому рейтингу найдорожчого житла, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на ВВС.

"Приплив останнім часом до британської столиці численних багатих бізнесменів і заможних осіб з країн Близького Сходу, Китаю і Росії призвів до значного зростання попиту і цін на житлову нерухомість категорії люкс", - йдеться у повідомленні.

У результаті Лондон зараз очолив всесвітній список мегаполісів за вартістю квадратного метра житла.

Так, у будинку за адресою Гайд-Парк, 1 вартість квадратного метра в новій квартирі становить 103,4 тис. доларів. "Ніде не пропонують житло за такою значною ціною", - зазначила радіостанція.

В іншому престижному районі центрального Лондона - Ріджент-парку - ціна квадратного метра житлоплощі становить до 70 тис. доларів, у районі Фітцрой - до 50 тис.

"Лондон перетворився зараз у спокійну гавань під час геополітичних штормів, які накрили низку країн і цілих регіонів. Однак за надійну стоянку доводиться платити", - зауважує ВВС.