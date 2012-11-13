Азаров вважає неприпустимим примусове переведення на індивідуальне опалення

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає неприпустимим примусове переведення квартир із централізованої на індивідуальну систему опалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спілкування з українцями в контакт-центрі уряду.

«Ми ніде й ніколи не ставили завдання насильницького відключення наших людей і переведення на індивідуальне опалення. Це до нас було. Пригадайте епопею, коли на державному рівні закликали відмовлятися від централізованого опалення й переводитись на індивідуальне. Ми із самого початку, ще в 2010 році скасували ці рішення», - сказав М.Азаров у відповідь на інформацію одного з абонентів про те, що подібні факти наявні в деяких регіонах.

Прем'єр наголосив, що подібні примушення є дуже необдуманим кроком. «Це абсолютно непродумане рішення. Ясна річ, якщо котельна розміщується в мікрорайоні, то відключення навіть половини будинку від цієї котельної знижує рентабельність цієї котельної й погіршує умови з надання послуги з опалення. Ясна річ, що в разі цього ми маємо справу з певною бюрократичною тяганиною», - сказав М.Азаров.

Загалом він позитивно оцінив роботу контактного центру й зазначив, що кількість звернень на сьогодні збільшилася майже вдвічі й досягла 400 тисяч на рік, тоді як за перший рік - у 2009 році подібних звернень було близько 200 тисяч.

До того М.Азаров зазначив, що половина звернень знаходить позитивне вирішення.

Нагадаємо, згідно із законодавством України (закони від 2008 і 2010 рр.) жителі багатоквартирних будинків із централізованим опаленням не мають права встановлювати індивідуальні системи опалення з відключенням від централізованого незалежно від якості послуг, що надаються підприємствами комунтеплоенерго. Раніше, у 2005 році, їм надавали таке право.