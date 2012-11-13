ДІУ отримає держгарантії на 2 млрд грн для випуску облігацій

Кабінет Міністрів затвердив порядок і умови надання в 2012 році державної гарантії для випуску Державною іпотечною установою (ДІУ) облігацій на 2 млрд грн.

Про це йдеться в постанові № 1033 від 5 листопада 2012 року, текст якої розміщений на урядовому порталі.

Уряд уповноважив міністра фінансів підписати документ щодо надання державної гарантії в сумі 2 млрд грн для забезпечення виконання зобов'язань ДІУ.

Згідно з умовами, ДІУ вносить до держбюджету в строк, передбачений проспектом емісії для сплати відсотків за запозиченнями, плату за надання держгарантії в розмірі 0,01% річних залишку суми гарантійних зобов'язань.

Виконання зобов'язань ДІУ перед державою забезпечується в розмірі не менше 100% суми наданої держгарантії, зокрема, правами вимоги ДІУ за іпотечними житловими кредитами і кредитами, наданими установою банкам.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа планує до грудня поточного року випустити іпотечні облігації на 500 млн грн і корпоративні облігації на 2 млрд грн.

Раніше ДІУ заявляла про плани в поточному році випустити іпотечні облігації на 500 млн грн і облігації під державну гарантію на 2 млрд грн.

При цьому в травні 2011 року Державна іпотечна установа планувала випустити корпоративні облігації на 1 млрд грн під державну гарантію та іпотечні облігації на 500 млн грн у першому півріччі 2012 року.

Раніше випуск корпоративних облігацій під державну гарантію на 1 млрд грн. та іпотечних облігацій на 200 млн грн планувалося здійснити в 2011 році.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.