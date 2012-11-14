Мінрегіон готує єдиний базовий закон у сфері ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розпочало розробку єдиного базового закону у сфері ЖКГ, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, за словами першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександра Аліпова, у сфері ЖКГ діє 21 закон, а деякі із законів навіть по-різному визначають термінологію. При цьому будь-які спроби удосконалити чинну галузеву нормативну базу входять у суперечність з тим чи іншим законом. Саме тому Мінрегіон розпочав підготовку єдиного базового закону у сфері житлово-комунального господарства, покликаного замінити усі існуючі нині.

«Ми плануємо чітко визначити комунальні ресурси товаром, ввести обов'язковий технічний і комерційний облік, і на законодавчому рівні встановити правовідносини, єдині для всіх без винятку виробників і споживачів послуг», - відзначив О.Аліпов.

За його словами, це усуне дублювання і суперечності в законодавстві, приведе до уніфікації термінів і розпочне процес дерегулювання галузі. Також у новому законі передбачається розподіл правовідносин власності (житлова політика) і управління житлово-комунальним господарством (надання комунальних послуг).

У Мінрегіоні нагадали, що на сьогодні питання житлової політики в Україні регулюють Житловий кодекс УРСР (зі змінами, прийнятими 30 червня 1983 року) і Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», а також «Про забезпечення реалізації прав жителів гуртожитків». Зокрема, вимоги доступності і соціального житла встановлюють Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» і «Про запобігання впливу фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва». Питання управління загальним неподільним майном регламентують Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (ОСББ) і «Про кооперацію» (ЖБК). У свою чергу, надання комунальних послуг регулюють закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг», «Про питну воду і питне водопостачання», «Про теплопостачання», окремі питання регулюються Житловим кодексом УРСР, законами України «Про відходи», «Про місцеве самоврядування», «Про захист прав споживачів», «Про енергозбереження», «Про трубопровідний транспорт» тощо.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства заявило про намір усунути наявні дублювання і суперечності законодавства у сфері житлово-комунального господарства і розробити єдиний базовий закон на зміну чинному.

Також у червні Мінрегіон розпочав розробку єдиної цільової програми модернізації і розвитку ЖКГ.