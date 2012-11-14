Москва. Елітна нерухомість на підмосковній Рубльовці перестала користуватися попитом.

Як повідомив УНІАН керуючий інвестиціями, засновник консалтингового порталу Indriksons.ru Ігор Індріксонс, причина падіння популярності Рубльовки полягає в масовому виході з Росії бізнесу та політичного істеблішменту.

На його думку, після кризи 2008 року нерухомість на Рубльовці почала стрімко втрачати популярність, а багато власників стали продавати будинки і виїжджати за кордон. Протягом чотирьох років такий розвиток подій призвів до того, що зараз кожен третій будинок на Рубльовці пустує або виставлений на продаж. При цьому попит на такі об'єкти перебуває на вкрай низькому рівні, будинки практично не продаються.

«Близько 20% об'єктів в селищах, розташованих на Рубльово-Успенському шосе, були придбані свого часу з інвестиційною метою. Сьогодні власники цієї нерухомості виїжджають за кордон на постійне місце проживання», - сказав І.Індріксонс. За його словами, свого часу бізнесмени з Рубльовки зайняли певну нішу в російському бізнесі. Портрет даної категорії людей такий: середній вік в даний час 50-55 років, вони давно відправили дітей за кордон на навчання, а тепер переїжджають туди самі.

Експерт зазначає, що в середині «буремних 90-х» цим людям було близько 30 років, вони добре пам'ятають події, що відбулися після розпаду СРСР, в тому числі лібералізацію цін, коли гроші в один момент знецінилися. Єдиним, що залишалося в ціні навіть тоді, була нерухомість.

«Чому ж вони вирішили відмовитися від рідних «цеглин» і віддати перевагу іноземним? Оскільки бізнес у них нішевий, можливості для зростання сильно обмежені, вони досягли тут своєї «стелі», а вектор політичного розвитку країни, бюрократія, корупція - усе це призводить до того, що середній клас і більш забезпечені люди тікають з Росії в стабільні країни з працюючим законодавством. У підсумку виходить, що порожні будинки стають масовим явищем для елітного шосе», - сказав він.

І.Індріксонс вважає, що дана тенденція йде в загальному руслі і з іншим трендом - масовим скиданням інвестиційних квартир, куплених до кризи 2008 року. Кількість звернень до компанії за консалтингом від таких осіб значно збільшилася протягом 2012 року. Сьогодні інвестори прагнуть продати ці активи, щоб виручені від продажу кошти вкласти в ринки нерухомості розвинутих країн.

Згідно з прогнозом консалтингової компанії Indriksons.ru, у наступні п'ять років Рубльовка ще більше втратить свою привабливість, найбільше знеціняться будинки, однак і елітні квартири втратять минулий престиж. Кількість таких об'єктів зросте з 20% до 35%.