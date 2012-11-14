Близнюк визначається, якою має бути пеня на ЖКП - 100%, 200% чи 300%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства має намір визначитися з розміром пені за прострочені платежі за житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк журналістам у Кабінеті міністрів.

«Питання про нарахування пені за прострочені комунальні платежі сьогодні на Кабміні не розглядатиметься. Разом з тим, цю роботу треба проводити, і тому ми її ініціюємо. Наразі ми ведемо розмову про те, скільки нараховувати — 100%, 200%, 300% боргу. Але остаточне рішення буде сформульовано в законопроекті і винесено на розгляд ВР», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України розробило законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальне господарство» (про нарахування пені за невчасне і/або не в повному обсягу внесення плати за житлово-комунальні послуги). Документом пропонувалося встановити пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше ніж 100% загальної суми боргу.

Планувалося, що нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги. Граничним терміном внесення плати за ЖКП є 20 число місяця, наступного за розрахунковим.

Національним планом дій на 2012 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. передбачалося, що Кабінет міністрів України і Мінрегіон у квітні 2012 року визначать розмір і порядок стягнення пені за невчасні розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року Верховна Рада України внесла зміну до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягування з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги». Зокрема, вона викладена в такій редакції: «Дія цього закону припиняється 1 січня 2011 року. Нарахування і стягування пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року». 22 грудня 2010 року Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.

При цьому на сьогодні на законодавчому рівні не визначений розмір такої пені й умови її нарахування і стягнення.

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