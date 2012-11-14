Дозвіл на будівництво біля Биківнянського лісу анульовано
Інспекція Держархбудконтролю задовольнила протест прокуратури Києва та анулювала свій дозвіл на виконання будівельних робіт із спорудження торговельного центру на Броварському проспекті біля Биківнянського лісу.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури столиці.
Як нагадали в прокуратурі, Інспекція незаконно видала дозвіл забудовнику ТОВ «Солтекс-Груп» для будівництва торгового центра всупереч цільового призначення, визначеного договором оренди земельної ділянки.
Крім того, стосовно посадовців підприємства-підрядника ТОВ «Гранд Сіті Компані», з вини котрих знесено зелені насадження на ділянці, порушено кримінальну справу.
Під час розслідування кримінальної справи слідчим прокуратури винесено постанову про накладення арешту на земельну ділянку, чим заборонено вчиняти будь-які дії щодо її відчуження.
Також прокуратура заявила до Господарського суду м. Києва позов про розірвання договору оренди між Київрадою та ТОВ «Солтекс-Груп» з вимогою повернути столичній громаді понад 3,2 га земельної ділянки на Броварському проспекті, підкреслили в прокуратурі.
Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Гранд Сіті Компані», виконуючи роботи за договором підряду з ТОВ «Солтекс-Група», у ніч на 29 жовтня незаконно вирубало на цій ділянці 247 дерев, які підлягали пересаджуванню та збереженню.
1 листопада прокурор Києва Анатолій Мельник порушив кримінальну справу стосовно посадовців ТОВ «Гранд Сіті Компані» (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що завдала істотної шкоди).
За словами А.Мельника, у ході розслідування кримінальної справи буде надано правову оцінку й діям посадовців Архбудконтролю та Головного управління екології КМДА, які надавали дозволи на початок будівельних робіт і фактично сприяли вирубці дерев.