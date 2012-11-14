У Києві з’являться вулиці з назвами місяців року

У Голосіївському районі Києва з’являться чотири нові вулиці з назвами місяців року: Січнева, Квітнева, Липнева та Серпнева.

Відповідний проект рішення підтримала комісія Київради з питань культури та туризму, повідомили УНІАН у прес-службі голови цієї комісії Олександра Бригинця.

«Комісія одностайно підтримала це питання, хоча запропоновані назви вулиць, як на мене, є наївними. Адже в історії України існує багато достойних людей та подій, іменем яких можна було б назвати вулиці», - зазначив О.Бригинець.

Депутат Київради пояснив, що оскільки в даному випадку не йдеться про найменування великих вулиць, де його особиста позиція щодо назви була б принциповою, то комісія погодила той варіант, що був запропонований. Разом з тим О.Бригинець не засуджує такий вибір ініціаторів назв вулиць, оскільки розуміє, що вони намагаються уникнути конфлікту з владою, яка «далека від історії та культури».

«Очевидним є той факт, що погодження Київрадою швидко проходять такі неконфліктні назви, натомість більшістю Київради дуже погано голосуються назви вулиці більш патріотичного змісту», - констатував О.Бригинець.

Депутат розповів, що зазначене питання вже погодила комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА, тому проект рішення невдовзі буде внесений до порядку денного найближчої сесії Київради.

Як зазначили в прес-службі, вул. Січнева пролягає від вул. Метрологічної до території державного заповідного господарства «Феофанія». А вул. Квітнева, вул. Липнева та вул. Серпнева - від вул. Січневої до території державного заповідного господарства «Феофанія».