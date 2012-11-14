В Україні за 9 місяців введення в експлуатацію житла зросло на 37,9% - до 6,7 млн. кв м

В Україні за січень-вересень 2012 року введено в експлуатацію 6 млн. 765,4 тис. кв м житла, що на 37,9% більше відповідного періоду 2011 року, повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу введеного житла 2 млн. 612,9 тис. кв м (або 38,6% від загального обсягу житла) введено згідно з Порядком введення в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, дачних, садових будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж.

До того 69,5% від загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 30% - у будинках з двома і більше квартирами і 0,5% - у гуртожитках.

Обсяг введеного за 9 місяців ц.р. житла порівняно з відповідним періодом 2011 року, без урахування житла, введеного відповідно до Порядку, зріс на 3,9%. Обсяг житла, побудованого в одноквартирних будинках, зріс у 1,9 разів.

У Держстаті відзначили, що питома вага житла, введеного в експлуатацію в міських поселеннях, становила 69,7% від загального обсягу, у сільській місцевості - 30,3%.

До того в Києві та Київській області побудовано 24% від загального обсягу житла, ще 27,9% - у Криму, Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.

За рахунок коштів державного бюджету за 9 місяців ц.р. введено в експлуатацію 38,2 тис. кв м загальної площі житла (0,6% від загального обсягу), що на 31% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Із загальної площі введеного в експлуатацію житла 6 млн. 464,4 тис. кв м становила площа квартир, 301 тис. кв м - площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції та розширення.

Серед побудованих квартир переважають двокімнатні (25,5% від загальної кількості), однокімнатні (24,6%) і трикімнатні (21,4%).

За даними Держстату, у Києві в січні-вересні введено в експлуатацію 929,5 тис. кв м житла, що на 2,2% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень-червень 2012 року введено в експлуатацію 4 млн. 240,6 тис. кв м житла, що на 55,4% більше відповідного періоду 2011 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2011 році введено в експлуатацію 9 млн. 410,4 тис. кв м житла, що на 0,8% більше, ніж у 2010 році.

В Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн. 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за 2009 рік.