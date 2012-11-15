Президент підписав закон про припинення бюджетного фінансування інвестпроектів ЖКГ
Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Кінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 листопада ухвалила Закон "Про внесення змін до Кінцевих положень Закону України "Про державний бюджет на 2012 рік".
За законом до 31 грудня 2012 року скасовується дія частини 5 розділу VІІ ("Фінансове забезпечення виконання програми») Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затвердженої відповідним законом України.
Механізм фінансування держпрограми припускав, що рішення про виділення коштів на інвестиційні та пілотні проекти у сфері ЖКГ ухвалюються наступним чином. Якщо проект реалізується в Києві, Севастополі та інших обласних центрах, рішення про виділення бюджетних асигнувань ухвалюється за умови підтвердження фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел у розмірі менше 100% суми, виділеної з бюджету. Якщо проект реалізується в містах республіканського значення, рішення про виділення бюджетних асигнувань ухвалюється за умови підтвердження фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел у розмірі не менше 70% суми, виділеної з бюджету. Якщо проект реалізується в інших містах, рішення про виділення бюджетних асигнувань ухвалюється за умови підтвердження фінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел у розмірі менше 20% суми, виділеної з бюджету.
До того кошти з державного бюджету передбачалося спрямувати в місцеві бюджети у вигляді цільової субвенції.
Закон про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства прийняли в червні 2009 року.
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