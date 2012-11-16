Цього року на компенсацію різниці в тарифах у держбюджеті передбачено 16 млрд грн

В Україні цього року на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися і поставлялися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичній вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання і водовідведення тарифам, які затверджувалися та/або узгоджувалися органами державної влади або місцевого самоврядування, в державному бюджеті передбачено 16 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Союзу власників житла України, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

«16 млрд грн — це те, що закладено до бюджету 2012 року на покриття різниці в тарифах. Частина йде на воду, я думаю, відсотків 25. А три чверті цієї суми - 12 млрд грн - це ціна питання щодо тепла. Цю різницю взяв на себе бюджет», - сказав експерт.

За його словами, минулого тижня суму компенсації різниці в тарифах збільшили майже на 8 млрд грн.

«Ця сума відноситься до запозичень. Тобто, Україна запозичує ці 16 мільярдів, бере кредити і розраховується за цією різницею», - уточнив голова Союзу власників житла.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, на серпень 2012 року з 6,9 млрд грн, передбачених на погашення різниці в тарифах, було одержано 3,9 млрд грн, із них 3,8 млрд грн узгоджено Мінфіном, на 2 млрд грн провели розрахунки.

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