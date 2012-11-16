Підвищувати тарифи на комунальні послуги до весни не будуть — експерт

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні не слід очікувати до весни 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції голова Спілки власників житла України, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

«Держава і Верховна Рада завдяки лобістським групам вже визнали, що тарифи не підвищуватимуться (у поточному році – УНІАН), лише компенсує бюджет збитки. Під час опалювального сезону це робити безнадійно. Тому я вважаю, що таким чином протягнемо до весни», – сказав експерт.

За даними О.Кучеренка, у держбюджеті 2013 року на компенсацію різниці в тарифах передбачається виділити близько 7 млрд грн.

О.Кучеренко додав, що коли він очолював Міністерство ЖКГ (у 2007-2010 рр.), на різницю в тарифах закладалося лише 2 млрд грн.

На думку голови Спілки власників житла України, рано чи пізно в країні доведеться підвищувати тарифи на теплову енергію, хоч би хто був при владі. «Причина — угоди 2009 року, не дуже вдалі харківські угоди, реальний стан «Нафтогазу», – пояснив він.

О.Кучеренко вважає, що необхідно з'ясувати, «куди йдуть» 20 млрд куб м українського газу, які повинні були б використовуватися для потреб населення.

«Саме через те, що частка цих 20 млрд куб м невідома, і виникають політичні спекуляції», – додав він.

О.Кучеренко переконаний, що сьогодні підвищувати ціни на газ для підприємств теплокомуненерго неприпустимо.

До того ж голова Спілки власників житла України вважає, що відсутність лічильників як на підприємствах ТКЕ, так і в житлових будинках дає підстави не вимагати підвищення тарифів на тепло для населення.

Водночас, за його оцінками, тарифи на тепло можуть збільшитися на 15-20%, але для цього повинні бути рішення мерів і місцевих рад.

Як повідомляв УНІАН, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк на початку листопада заявив, що найближчим часом питання про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні не розглядатимуться, і навіть не плануються.

Наприкінці жовтня 2012 року А.Близнюк висловив думку, що рано чи пізно тарифи на послуги ЖКГ необхідно буде піднімати, включаючи в них інвестиційну складову.

У середині жовтня найбільший кредитор України – Міжнародний валютний фонд – вкотре звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим. Експерти МВФ зазначали, що практика продажу газу за заниженими цінами призводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу «Нафтогаз України», який 2011 рік завершив з витратами у розмірі 135 млрд грн при доходах у 114 млрд грн.

Проте віце-прем'єр Сергій Тігіпко в коментарі УНІАН заявив, що уряд України не готовий прислухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду.

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Рано чи пізно тарифи на послуги ЖКГ треба буде піднімати - Близнюк