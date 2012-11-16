Будівельні підприємства України за 10 місяців скоротили обсяги робіт на 10,2%

Будівельні підприємства України в січні-жовтні 2012 року скоротили обсяги робіт на 10,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 48 млрд 845,5 млн грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у зазначений період будівельні підприємства збільшили обсяг робіт з підготовки будівельних ділянок на 5,3% - до 4 млрд 496,5 млн грн, з будівництва будівель та споруд - скоротили на 12,3%, до 38 млрд 918,1 млн грн, з установлення інженерного устаткування будівель та споруд - скоротили на 5,2%, до 5 млрд 091,2 млн грн, із завершення будівництва - скоротили на 0,4%, до 258,6 млн грн, з оренди будівельної техніки з оператором - скоротили на 13,2%, до 81,1 млн грн.

У Держстат відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 80% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 13,3%, з поточного ремонту - 6,7%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва у січні-жовтні ц.р. знизили обсяг робіт на 16,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 11 млрд 088,6 млн грн, виконавши 22,7% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України в січні-вересні 2012 року зменшили обсяги робіт на 9,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 42 млрд 079,3 млрд грн, у січні-серпні 2012 року - зменшили на 8%, до 35 млрд 666,3 млрд грн, у січні-липні - зменшили на 6,2%, до 30 млрд 197,2 млрд грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% у порівнянні з 2010 роком - до 60 млрд 454,3 млн грн.