Держфонд молодіжного будівництва просить півмільярда гривень на пільгове кредитування

Члени наглядової ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Владислав Лук’янов і Андрій Пінчук просять прем'єр-міністра Миколу Азарова передбачити фінансування бюджетної програми пільгового довгострокового кредитування молоді у розмірі 526,458 млн. грн при доопрацюванні держбюджету на 2013 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з посиланням на лист народних депутатів.

Як зазначається в повідомленні, прогнозний обсяг фінансування у розмірі 526,458 млн. грн наступного року передбачено в Державній програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів на засіданні 24 жовтня 2012 року затвердив Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.

Програмою передбачено залучення впродовж 5 років з державного, місцевих та інших джерел коштів у сумі 5,460 млрд грн, що дозволить забезпечувати житлом у середньому до 3 тис. 350 молодих громадян щорічно. Планується, що в результаті більш як 16 тис. молодих сімей і самотніх молодих громадян, зареєстрованих у Держфонді молодіжного будівництва на одержання пільгових кредитів, зможуть одержати власне житло.

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