Дефіцит житла в Польщі зникне в 2018 році - дослідження

Варшава. Дефіцит житла в Польщі в найближчі 6 років за рахунок зменшення кількості населення і активного будівництва останніх років зміниться на його профіцит, що стане чинником, який підсилює тиск на подальше зниження ціни житла.

Про це пише щоденник Gazeta Wyborcza з посиланням на дослідження польської компанії RedNet.

На думку аналітиків компанії, реальний дефіцит житла в Польщі становить зараз близько 600 тис. квартир, у порівнянні з останніми офіційно озвученими урядовими оцінками в 1,5 млн.

RedNet відзначає, що кількість квартир у країні з нинішніх близько 13,7 млн збільшиться до 15 млн на кінець 2022 року.

Профіцит житла за десятиліття, починаючи з 2018 року, може скласти 0,5 млн одиниць.

Аналітики відзначили, що кількість населення за цей час може збільшиться тільки в трьох містах Польщі, серед яких, крім столичної Варшави, Ольштин і Краків.

Середні ціни метра квадратного в польській столиці, за оцінками RedNet, досягнуть свого мінімуму в 2014 році на рівні 2,1 тис. дол. у порівнянні з нинішніми близько 2,350 тис.

Вартість квартир у Польщі, на думку аналітиків, буде залежати від розміру ставок кредитування. У разі їх збереження на нинішньому рівні близько 6%, метр квадратний у Варшаві в 2022 році буде коштувати близько 2,650 дол. (за поточним курсом 3,2 PLN).

Видання зазначило, що кількість новозбудованих квартир у до цього часу скоротитися до близько 90 тис на рік з понад 160 тис., які, як планується, будуть введені в експлуатацію наступного року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року аналітики найбільшого польського банку і гравця на ринку житлових кредитів PKO BP не виключали можливості падіння ціни на нерухомість у Польщі в найближчі два роки - у разі погіршення економічної ситуації в Євросоюзі - ще на третину.

Довідка УНІАН. Польська нерухомість за останні дванадцять років на тлі зростання доходів поляків і кредитування до кризи 2008 року подорожчала в кілька разів, після чого почала поступово дешевшати.

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