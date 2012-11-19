Для оцінювачів майна та землі можуть скасувати стажування

Народні депутати Валерій Бондик і Олександр Киричок (фракція Партії регіонів) пропонують виключити обов'язок для оцінювачів проходити стажування для отримання кваліфікаційного свідоцтва, що дає право займатися оцінкою майна та землі.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до Закону «Про оцінку майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні та деяких інших законодавчих актів із питань оцінки майна і оцінки земель (щодо розширення доступу до професії оцінювача)», внесеному до парламенту 19 листопада 2012 року.

Згідно з пояснювальною запискою, розміщеною на сайті ВР, система стажування для отримання кваліфікації оцінювача побудована таким чином, що стажист (особа, яка бажає отримати кваліфікацію оцінювача й проходить стажування) перебуває в «рабській» залежності від керівника стажування.

Законопроектом пропонується виключити обов'язок проходити стажування протягом року в складі суб'єкта оціночної діяльності разом із оцінювачем, який має не менше ніж дворічний стаж практичної діяльності з оцінки майна, й отримати його позитивну рекомендацію.

При цьому за оцінювачем залишається обов'язок скласти кваліфікаційний іспит для отримання права на одержання кваліфікаційного свідоцтва.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна не скасував, а визнав такими, що втратили чинність свої накази №554, 555 і 556, якими вводилася монополізація ринку оцінки нерухомості для оподаткування при купівлі-продажу для 12 компаній.