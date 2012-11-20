Депутатам пропонують змінити порядок оцінки доходів від продажу нерухомості

У Верховній Раді зареєстровано законопроект (№ 10645) про внесення змін до статті 172 Податкового кодексу України про визначення доходів від продажу об'єкта нерухомості.

Текст законопроекту оприлюднено на офіційному сайті ВР.

Згідно із законопроектом, статтю 172 Податкового кодексу України пропонується доповнити пунктом 172.3: «Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, визначеної в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

Визначення оціночної вартості нерухомості або об'єктів незавершеного будівництва визначається, згідно із запропонованими змінами, у порядку, встановленому пунктом 172.3.

Законопроект поданий на розгляд ВР за ініціативою народного депутата України, голови Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталія Хомутинника.