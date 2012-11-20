Мінрегіон передбачить 200 млн грн у бюджеті на пільгове кредитування ОСББ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планує передбачити в державному бюджеті на 2013 рік 200 млн грн на пільгове кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник директора департаменту житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віра Радченко на прес-конференції у вівторок.

«Ми подали бюджетний запит. Ми будемо працювати, щоб було більше пропозицій... Бюджетний запит робили на 200 млн грн», - сказала вона.

В.Радченко додала, що ОСББ подали пропозицій на пільгове кредитування більш ніж на 100 млн грн, а в держбюджеті поточного року на ці цілі передбачено 40 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 9 листопада в Донецьку уклав перші угоди про надання пільгових кредитів об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 750 тис. грн.

12 листопада Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклав угоди про надання пільгових кредитів ОСББ у Волинській області на загальну суму 3,7 млн ​​грн.

На початок жовтня Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву прийняв 39 заявок на загальну суму 83,4 млн грн на отримання пільгових кредитів для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства.

Державним бюджетом 2012 року на видачу пільгових кредитів у сфері ЖКГ передбачено 40 млн грн.

Пільговий кредит надається терміном до 10 років з можливістю дострокового погашення. Розмір кредитної ставки становить 3% річних. Повернення тіла кредиту починається через рік, а відсотків - через 3 місяці з дня зарахування коштів.

31 травня 2012 Кабмін прийняв постанову №599 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, у тому числі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства».

***

В Україні 25% житлового фонду обслуговують ОСББ і ЖБК

В Україні 25% житлового фонду обслуговують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельні кооперативи (ЖБК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник директора департаменту житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віра Радченко сьогодні на прес-конференції.

За її даними, на сьогодні в країні функціонує 14 тис. 651 ОСББ, які обслуговують 17 тис. 415 житлових будинків.

На думку, В.Радченко, процес створення ОСББ стримує відсутність кваліфікованих кадрів у системі управління житловою нерухомістю. Тому в переважній більшості міст, селищ і сіл зберігається монополія ЖЕКів.

Вона повідомила, що Мінрегіон ініціював внесення змін до національного класифікатора професій, і з 1 вересня 2012 року в Україні з'явилася професія менеджера з управління житловим будинком.

Також були визначені кваліфікаційні вимоги до управляючих і затверджено перелік 12 вищих навчальних закладів, в яких можна навчитися цій професії.

В.Радченко відзначила, що навчальна програма була затверджена в серпні 2012 року. Проте, оскільки різні виші включають в програму свої напрацювання, Мінрегіон має намір створити робочу групу для опрацьовування програм і об'єднання їх в одну галузеву програму.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у першому півріччі 2012 року кількість створених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зросла на 19,6% - до 17045 об'єднань.

Запланований Загальнодержавною програмою показник зі створення ОСББ упродовж 2012 року становить 5 560 об'єднань. За перше півріччя 2012 року в країні створено 2 795 об'єднань, що становить 50,3% від запланованого показника

На кінець 2011 року в Україні функціонувало 14250 ОСББ.