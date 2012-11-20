Київ отримав перше місце у рейтингу конкурентоспроможності регіонів України - КМДА

Фонд «Ефективне управління» презентував звіт щодо рейтингу конкурентоспроможності регіонів України за 2012 рік. Так, згідно звіту, Київ, як і кілька останніх років поспіль, здобув I місце у рейтингу з індексом 4,37 бали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Друге місце посіла Харківська область, випередивши Дніпропетровську, а Київська область поступилася четвертим місцем Донецькій, і цього року посідає п’яте місце в рейтингу.

Київ тримає першість за такими складовими як інфраструктура, технологічна готовність, макроекономічне середовище, розмір ринку. Другу позицію столиця посідає за рівнем вищої освіти та професійної підготовки.

Зазначимо, що звіт фонду охоплює показники за всіма 27 адміністративно-територіальними одиницями України – це 24 області, Автономна Республіка Крим та міста з особливим статусом: Київ та Севастополь. Основою звіту є Індекс конкурентоспроможності регіонів України, що обраховується за методологією, яку використовує Всесвітній економічний форум (ВЕФ) для оцінки конкурентоспроможності країн світу.