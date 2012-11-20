Нацкомпослуг регулюватиме сферу переробки та захоронення побутових відходів - закон

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, регулюватиме сферу переробки і захоронення побутових відходів.

Про це йдеться у законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг» (№ 5400-IV), підписаному Президентом України Віктором Януковичем, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

Текст закону було оприлюднено в «Офіційному віснику України» № 85 від 16 листопада 2012 року.

Документ відносить захоронення побутових відходів до сфери діяльності природних монополій, а переробку відходів - до діяльності на суміжних ринках.

Як відзначили в Нацкомпослуг, таким чином підприємства з вивезення побутових відходів залишаться під контролем місцевих властей. А діяльність підприємств з переробки і захоронення побутових відходів регулюватиме Нацкомпослуг.

Згідно із законом, під контроль Нацкомпослуг потраплять підприємства з переробки і захоронення побутових відходів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, і потужністю переробки або захоронення більш як 50 тисяч тонн або 200 куб. м побутових відходів на рік.

Набирання чинності новими змінами дозволить забезпечити прозорість формування тарифів на послуги з переробки і захоронення побутових відходів і сприятиме впровадженню стимулюючих методів регулювання, вважають в комісії.

Результатом реалізації закону мають стати уповільнення темпів накопичення побутових відходів на полігонах і надання споживачам якісних послуг за справедливими тарифами.

У свою чергу, голова Нацкомпослуг Валерій Саратов підкреслив готовність регулятора до розширення сфери діяльності комісії.

Довідка УНІАН. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг» (№ 5400-IV) було прийнято Верховною Радою України 2 жовтня 2012 року. Закон набирає чинності через день після його публікації.